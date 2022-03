Die Vorfreude steigt! Für Filmenthusiasten auf der ganzen Welt zählt die Verleihung der Academy Awards in Los Angeles zu den absoluten Höhepunkten des Kalenderjahres. In der Nacht zum 28. März ist es wieder so weit und der Oscar wird an herausragende Stars der Branche verliehen. Doch auch die Details um die Vergabe des Goldjungen ziehen die Fans in ihren Bann – etwa die kleinen Give-aways, die bei der Show verteilt werden: Doch was ist eigentlich dieses Jahr in den Goodie-Bags?

Wie das US-Nachrichtenportal Robb Report jetzt berichtete, gebe es eine Goodie-Bag der Extraklasse – allerdings nur für einen erlesenen Kreis: Denn die Nominierten in den vier Schauspiel- und der Regiekategorie würden jeder ein sogenanntes "Everybody Wins"-Geschenk erhalten. Dazu gehört ein Stück Land in Schottland, das dem Eigentümer einen Adelstitel verleiht, sowie ein Aufenthalt in einem exklusiven schottischen Anwesen, inklusive Butler-Service. Außerdem finden sich extravagante Snacks und Beautyprodukte in der Auswahl.

Zu den Nominierten, die sich über diese sehr spezielle Goodie-Bag freuen dürfen, zählen etwa Javier Bardem (53), Will Smith (53), Nicole Kidman (54) und Penelope Cruz (47). Auch Steven Spielberg (75), Kristen Stewart (31) und Olivia Coleman stehen auf der Liste. Den Fokus legen sie alle aber wohl dennoch eher auf die heiß begehrten Oscar-Trophäen.

Getty Images Will Smith bei den Critics Choice Awards 2022

Getty Images Die Oscarverleihung 2017

Getty Images Penélope Cruz bei den 78. Internationalen Filmfestspielen von Venedig 2021

