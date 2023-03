Beichte bei "Schlag den Star": Janin Ullmanns Jugendsünde

Janin Ullmann (41) macht ein lustiges Geständnis! Die Moderatorin war bereits in zahlreichen TV-Formaten zu sehen und entpuppte sich immer als ehrgeizige Teilnehmerin. Vergangenes Jahr konnte sie beispielsweise gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (35) bei Let's Dance den zweiten Platz ergattern. Gestern Abend trat sie gegen Jeanette Biedermann (43) bei Schlag den Star an und setzte sich gegen die Sängerin durch. Ganz nebenbei gab Janin dort eine kriminelle Handlung zu!

Der Stargast des Abends war Herbert Grönemeyer (66). Sein Auftritt erinnerte die 41-Jährige daran, wie sie sich einst illegal Zutritt zu einem Konzert des Musikers verschafft hatte: "Grönemeyer hat mich kriminalisiert. Ich wusste, dass die Firma, für die ich vorher mal gearbeitet hatte, dort das Catering macht", begann die Blondine zu erzählen. Sie habe sich mit ihrer Kellnerinnen-Kluft reingeschummelt: "Ich bin zum Personaleingang und habe so getan, als käme ich zu spät zur Arbeit."

Die Ex von Kostja Ullmann (38) holt sich wohl öfter mit allen Mitteln das, was sie will. Auch wenn es vergangenes Jahr nicht für den Titel "Dancing Star 2023" gereicht hatte – Janin war mit vollem Einsatz dabei gewesen. Die Beauty und ihr Profitänzer hatten sich beispielsweise beide an den Rippen verletzt: "Deshalb konnten wir manche Hebefiguren nicht so richtig proben – deswegen sind wir hier auf volles Risiko gegangen." Trotz ihrer Schmerzen hätten sie aber gekämpft und es geschafft, ihre ganze Energie aufs Parkett zu bringen.

Instagram / janinullmann Janin Ullmann im Juni 2022

Getty Images Janin Ullmann, Schauspielerin

Getty Images Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke in der siebten "Let's Dance"-Folge

