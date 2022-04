Sie haben trotz Schmerzen ihr Bestes gegeben! Janin Ullmann (40) überzeugte in der siebten Let's Dance-Folge alle mit ihrer tollen Leistung. Für ihren Charleston mit dem Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (34) erhielt die Moderatorin die vollen 30 Punkte. Doch nicht nur das! Sogar der strengste Juror Joachim Llambi (57) erhob sich – zum ersten Mal in dieser Staffel – von seinem Sitz und belohnte Janin mit Standing Ovations. Doch zunächst sah es gar nicht danach aus, als könnte sie diese Leistung erbringen: Janin und auch Zsolt verletzten sich beim Training an den Rippen.

"Wir hatten eine ein bisschen spannende Woche", erklärte Janin im RTL-Interview nach der Show. Die beiden hätten sich an den Rippen verletzt: "Deshalb konnten wir manche Hebefiguren nicht so richtig proben – deswegen sind wir hier auf volles Risiko gegangen." Trotz ihrer Schmerzen hätten sie aber gekämpft und es geschafft, ihre ganze Energie aufs Parkett zu bringen. "Das war volle Power", stellte Zsolt klar.

Für seine Freundin Malika Dzumaev und ihren prominenten Schützling Timur Ülker (32) hingegen war die Reise nach dieser Folge vorbei. "Wir sind sehr traurig, wir haben natürlich mit ihnen mitgefiebert", erklärte Janin. Zsolt und Malika würden sich aber immer gegenseitig unterstützen und aufbauen.

Anzeige

Instagram / janinullmann Zsolt Sándor Cseke und Janin Ullmann im April 2022

Anzeige

Getty Images Zsolt Sándor Cseke und Janin Ullmann, "Let's Dance"-Tanzpaar

Anzeige

Getty Images Zsolt Sándor Cseke, Janin Ullmann, Timur Ülker und Malika Dzumaev

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de