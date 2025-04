Diese Rolle wäre Janin Ullmann in "Die Verräter" am liebsten

Die dritte Staffel Die Verräter – Vertraue Niemandem! steht in den Startlöchern. Ende April werden sich wieder 16 prominente Kandidaten darum bemühen, als sogenannte Verräter ihre Mitstreiter nachts "umzubringen", jedoch ohne dabei aufzufliegen. Zu den diesjährigen Teilnehmern gehört Janin Ullmann (43) – die ganz genau weiß, welche Rolle sie gerne übernehmen würde. "Ich glaube, ich wäre in diesem Spiel sehr, sehr gerne Verräterin, einfach um ein bisschen mitzusteuern, Kontrolle zu haben, über das, was passiert", erklärt die Moderatorin im Gespräch mit RTL und ergänzt: "Als Loyale ist man total ausgeliefert, also wäre es für mich das kleinere Übel, Verräterin zu sein."

Dass sie sich gegen die anderen Kandidaten stellen muss, scheint für sie kein Problem zu sein – und erst recht nicht, ihnen etwas vorspielen zu müssen. "Ich wüsste natürlich, ich müsste dann hier jemanden töten, das ist dann das sogenannte Spiel", erklärt der Make Love, Fake Love-Star, fügt aber hinzu: "Lügen würde mir wahrscheinlich leichter fallen als Töten." Trotzdem stellt das Spiel eine Herausforderung für Janin dar, insbesondere wenn eine Gruppendynamik entsteht. "Es könnte natürlich passieren, dass man in diese doofe Situation gerät, dass sich alle gegen einen verschwören. Da bin ich richtig gespannt, weil das ja voll gegen das ist, wie man als Mensch tickt. Also man möchte ja eher gemocht werden und mit jedem in der Gruppe cool sein."

Welche Rolle die 43-Jährige letztendlich übernehmen muss, bleibt abzuwarten. Es dauert aber nicht mehr lange: Wie der Sender kürzlich bekannt gab, kommt die erste Folge der beliebten TV-Show bereits am 29. April. Außerdem wurde schon verraten, welche Promis sich der Challenge stellen. Neben der gesamten Let's Dance-Jury, bestehend aus Motsi Mabuse (43), Jorge González (57) und Joachim Llambi (60) werden unter anderem Wayne Carpendale (48), Jan Hofer (75), Mirja du Mont (49) und Charlotte Würdig (46) auf Schloss Bensberg bei Köln rätseln.

RTL / Stefan Gregorowius Janin Ullmann, Moderatorin

RTL / Stefan Gregorowius Der "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Cast der dritten Staffel

