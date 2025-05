"Make Love, Fake Love"-Job: Janin Ullmann gratuliert Sandra

Seit gestern ist es offiziell: Sandra Safiulov alias SelfieSandra (25) übernimmt ab der kommenden Staffel die Moderation von Make Love, Fake Love. Die Influencerin tritt damit in die Fußstapfen von Janin Ullmann (43) – die sich auf Instagram nun begeistert über ihre Nachfolgerin äußert. "Yes, ich freue mich mega für dich, Sandra. Du wirst das rocken", kommentiert die TV-Bekanntheit den Beitrag von RTL+, in dem die große Neuigkeit verkündet wird, und fügt ein rotes Herz-Emoji hinzu.

Die 25-Jährige teilte die freudige Botschaft, das neue Gesicht der beliebten TV-Show zu sein, im Rahmen des großen "Let's Dance"-Finales am gestrigen Abend. "Ja, ich kann es jetzt ja sagen, ich bin nämlich die neue Moderatorin von 'Make Love, Fake Love'. Ich freue mich unglaublich auf die Zeit, in zwei Wochen gehts los. Da steige ich in den Flieger und werde ein wenig moderieren", offenbarte Sandra voller Stolz gegenüber Daniel Hartwich (46).

Doch nicht nur für die Social-Media-Bekanntheit, auch für Janin beginnt ein neues Kapitel. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, moderiert sie ab sofort Temptation Island und ersetzt somit Lola Weippert (29). Diese schien sich für ihre Kollegin zu freuen – und gratulierte ihr im Netz herzlich. "Viel Spaß, ich übergebe das Zepter voller Freude und feuere dich an", schrieb die TV-Persönlichkeit, worauf Janin antwortete: "Danke, liebe Lola, ich nehme das Zepter voller Freude entgegen und schicke dir ganz viel Liebe zurück!"

RTL / Stefan Gregorowius SelfieSandra in der dritten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

Instagram / janinullmann Janin Ullmann, Moderatorin

