"Temptation Island": Lola Weippert gratuliert Janin Ullmann

Es ist offiziell: Janin Ullmann (43) übernimmt die Moderation der beliebten Realityshow Temptation Island und tritt damit in die Fußstapfen von Lola Weippert (29). Auf Instagram kommentiert Lola die Übergabe des Postens herzlich und lässt keine schlechten Gefühle erkennen. "Viel Spaß, ich übergebe das Zepter voller Freude und feuere dich an", schreibt die Moderatorin unter Janins Post. Die neue Gastgeberin bedankte sich prompt für die warmen Worte und das Vertrauen: "Danke, liebe Lola, ich nehme das Zepter voller Freude entgegen und schicke dir ganz viel Liebe zurück!"

Dass Janin bald frischen Wind in das beliebte Format bringt, wurde erst vor wenigen Stunden bekannt. Die 43-Jährige postete nämlich einen geheimnisvollen Clip in den sozialen Medien, der sie in alltäglichen Situationen zeigt – stets begleitet vom ikonischen "Temptation"-Sound. Kurz darauf bestätigte Bild, dass Janin die Moderation übernehmen wird. So beginnen die Dreharbeiten für die nächste Staffel wohl schon in der kommenden Woche auf der griechischen Insel Kreta.

Beide Frauen sind im TV keine Unbekannten. Lola startete zunächst als Radiomoderatorin, löste dann ab 2021 Angela Finger-Erben (45) als Moderatorin von "Temptation Island" ab. Zudem kam 2021 der Promi-Ableger Temptation Island V.I.P. dazu. Neben ihren Auftritten im TV baute sich Lola in den vergangenen Jahren zudem eine Präsenz in den sozialen Medien auf. Janin moderierte bereits Anfang der 2000er-Jahre verschiedene Shows bei VIVA. Seit 2022 ist sie Reality-TV-Fans als die Moderatorin von Make Love, Fake Love ein Begriff.

ActionPress / Galuschka,Horst Lola Weippert, Moderatorin

RTL / Stefan Gregorowius Janin Ullmann, Moderatorin

