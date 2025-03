Dieser Sänger war erste Liebe von Moderatorin Janin Ullmann

Janin Ullmann (43) hat im MDR-Format "Riverboat" eine persönliche Erinnerung aus ihrer Jugendzeit geteilt und dabei verraten, wer ihre erste große Liebe war. Bei dem Glücklichen handelt es sich um keinen Geringeren als den Musiker Clueso (44), der mit bürgerlichem Namen Thomas Hübner heißt. Die beiden sind in Erfurt zusammen aufgewachsen und lernten sich im Alter von 13 Jahren kennen. Janin erinnert sich, wie Thomas sie damals in seine Clique aufnahm und sie gemeinsam in einer Gruppe von 30 bis 40 kreativen Leuten ihre Jugend verbrachten.

"Wir haben uns mit Hip-Hop die Stadt erobert", erzählte sie in der Sendung und fügte hinzu: "Thomas war meine erste große Liebe." Clueso, dessen Karriere als Musiker später durch Hits wie "Cello" und "Chicago" bundesweit bekannt wurde, war nicht nur Janins erste Jugendliebe, sondern auch ein wichtiger Teil ihrer prägenden Jahre. Zusammen mit seiner Clique verbrachten sie ihre Zeit mit Breakdance und Graffiti und entwickelten dadurch eine starke Verbindung. "Er hatte eine coole Clique", berichtete Janin begeistert.

Heute sind sowohl Janin als auch Clueso in der deutschen Medienlandschaft etabliert, pflegen jedoch getrennte Werdegänge. Clueso hat sich als erfolgreicher Musiker etabliert, während Janin als Moderatorin und Schauspielerin bekannt wurde. Auch mit ihrer Beziehung zu Schauspieler Kostja Ullmann (40) von 2008 bis 2018 machte sie regelmäßig Schlagzeilen. Kürzlich sprach die 43-Jährige mit Gala darüber, wie schwierig das Ende ihrer Ehe war: "Es war schon nach der Trennung sehr, sehr schwierig, weil ich mich gar nicht alleine kannte."

Getty Images Clueso, Sänger

Getty Images Kostja und Janin Ullmann, 2018

