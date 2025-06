Nicht nur Jura: Barbara Salesch hat auch Kunst studiert

Fans kennen Barbara Salesch (75) als knallharte Richterin aus dem Fernsehen. Von 1999 bis 2012 löste sie in ihrer Sat.1-Show "Richterin Barbara Salesch" rund 2.300 fiktive Fälle. Nach einer langjährigen TV-Pause feierte die studierte Juristin im Jahr 2022 mit der RTL-Sendung "Barbara Salesch – Das Strafgericht" ihr Comeback im Fernsehen. Doch was hat sie in den Jahren ihrer Fernseh-Abwesenheit gemacht? Wie Kino.de berichtet, hat die 75-Jährige schon seit ihrer Kindheit eine große Leidenschaft für die Malerei und ihr Hobby mittlerweile zum Beruf gemacht.

Nach ihrem Rückzug aus der Fernsehlandschaft im Jahr 2012 widmete sich Barbara ganz ihrer kreativen Seite. Sie studierte zwischen 2012 und 2014 Farb- und freie Malerei an der Kunstakademie Bad Reichenhall und eröffnete ein Atelier, in dem sie ihre Werke kreiert. Heute stellt sie ihre Gemälde in verschiedenen Galerien aus und gibt Einblicke in ihre Kunst auf ihrer offiziellen Webseite. Neben der Liebe zur Malerei hat sie außerdem Erfahrungen als Autorin gesammelt. Im Jahr 2014 erschien ihr Buch "Ich liebe die Anfänge. Von der Lust auf Veränderung".

Trotz ihres malerischen Erfolgs zog es Barbara 2022 wieder ins Rampenlicht. Die Rückkehr vor die Kamera scheint ihr tatsächlich richtig gutzutun – und das entgeht auch nicht ihrem Umfeld. "Meine Haushaltshilfe ist begeistert! Wenn ich für eine Fernsehproduktion abgeholt werde, sagt sie immer zu mir: 'Sie sehen aber frisch aus!' Sie findet, dass ich viel lebendiger aussehe, wenn ich arbeite", schwärmte die Juristin vor wenigen Wochen im Interview mit der dpa.

RTL Barbara Salesch, Richterin

Getty Images Barbara Salesch, TV-Persönlichkeit

