Folge vier: Für diese Promis ist "Die Verräter"-Reise vorbei

In der vierten Folge von Die Verräter – Vertraue Niemandem! haben die vier Bösewichte erneut zugeschlagen. Wayne Carpendale (48), Motsi Mabuse (44), Charlotte Würdig (46) und Mirja du Mont (49) haben sich dazu entschieden, Joachim Llambi (60) zu ermorden. Der Profitänzer trug sein Schicksal mit Fassung und wünschte den Verrätern: "Sehr schön, ich wünsche euch viel Glück, ihr lieben Verräter. Ihr habt das großartig gemacht. Ich wäre gerne in der Truppe dabei gewesen." Nicht nur der Let's Dance-Star musste das Feld räumen – am runden Tisch geriet Wayne ins Kreuzverhör.

Wayne wollte seine Mitstreiter am runden Tisch überzeugen, kein Verräter zu sein. Doch sein Plan, sich zu verteidigen, ging nicht auf. Im Gegenteil: Der Schauspieler hetzte seine Mitspieler eher gegen sich auf. Am Ende musste Wayne mit seinem Leben bezahlen – er wurde von den anderen verbannt. Die Freude darüber, dass er ein Verräter ist, stand den Promis ins Gesicht geschrieben. Doch an den drei anderen Verrätern ging das Geschehen nicht spurlos vorbei. "Ich brauche nach dieser Sendung noch mal ein Gespräch mit ihm", stellte Charlotte anschließend im Interview klar.

Vor Joachim und Wayne musste Janin Ullmann (43) das Feld räumen. Die Moderatorin bekam am runden Tisch die meisten Stimmen. Aktuell kämpfen noch drei Verräter – Motsi, Charlotte und Mirja – gegen fünf Loyale. Joe Laschet, Younes Zarou (27), Marie Reim (25), Ralf Bauer (58) und Thaddäus Meilinger (43) versuchen, die Verräter zu enttarnen, um das Spiel am Ende für sich zu entscheiden. Bisher konnten sie allerdings erst einen Verräter überführen.

RTL Joachim Llambi, "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025

RTL Wayne Carpendale bei "Die Verräter", 2025

