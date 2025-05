Janin Ullmann verabschiedet sich von "Make Love, Fake Love"

Für Janin Ullmann (43) beginnt ein neues, aufregendes Kapitel: Die Moderatorin lässt Make Love, Fake Love hinter sich und wird das neue Gesicht von Temptation Island. Doch so groß wie die Vorfreude auf die bevorstehende Zeit ist, so schwer fällt es ihr auch, von ihrem bisherigen Format Abschied zu nehmen. "Während ich das hier schreibe, habe ich ein bisschen Tränen in den Augen. Es ist gar nicht so leicht, etwas hinter sich zu lassen, was man liebt. Und ich habe 'Make Love, Fake Love' und unser ganzes Team sehr geliebt", schreibt die TV-Persönlichkeit deutlich emotional auf Instagram.

Anstelle der Die Verräter-Kandidatin wagt sich eine andere Dame an die Moderation des Formats: Sandra Safiulov alias SelfieSandra (25) übernimmt zukünftig den Job – worüber sich Janin sehr begeistert zeigt. "Ich freue mich richtig doll für dich, liebe Sandra, [...] Ich war bei Let’s Dance schon dein Fan und werde mir jede Folge mit dir anschauen", betont sie in ihrem Beitrag. Nun wartet eine "neue, unfassbar tolle Aufgabe" auf sie, auch wenn sie bei "Make Love, Fake Love" die "schönste Zeit" hatte. "Ich freue mich so sehr darauf – das könnt ihr euch gar nicht vorstellen", schwärmt die 43-Jährige.

Die Nachricht über den Wechsel wurde erst vor wenigen Tagen bekannt. In den vergangenen fünf Jahren übernahm Lola Weippert (29) die Aufgabe, die Paare auf ihrer Reise auf der Insel der Verführung zu begleiten – doch bereits ab der kommenden Woche steht Janin für die Realityshow vor der Kamera. Die Neuerung traf nicht bei allen Fans des Formats auf Begeisterung: Viele äußerten im Netz, dass sie Lola vermissen werden. "Ohne Lola ist es nicht 'Temptation'", erklärte ein Nutzer, während ein anderer anmerkte: "Schade, ich fand Lola toll."

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Influencerin

Getty Images Lola Weippert, Moderatorin

