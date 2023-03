Wie oft haben Paola Maria und ihr Alexander Sex miteinander?

Wie steht es eigentlich um das Sexleben von Paola Maria (29) und ihrem Alex? Die Netz-Bekanntheit hatte sich Anfang des vergangenen Jahres von ihren langjährigen Partner und Ehemann Sascha Koslowski (36) getrennt. Kurz darauf machte die Zweifachmama ihre neue Beziehung zu dem Unternehmer Alexander Thoss öffentlich. Seitdem zeigen die beiden sich im Netz megaverliebt. Jetzt offenbarten die Turteltauben sogar, wie es bei ihnen im Schlafzimmer läuft.

Die 29-Jährige wird bei einer Instagram-Fragerunde gefragt, wie oft sie Sex haben. Sie scheint vom Interesse an solchen privaten Details etwas genervt. "Ich weiß nicht, warum diese Frage jedes Mal so oft gestellt wird", beschwert Paola sich. Ihr Liebster, in dessen Armen die Beauty liegt, fragt: "So was beantworten wir ja eigentlich nicht oder?" "Nein!" erwidert die Brünette energisch. "Aber ich bin zufrieden", fügt Alex lachend hinzu.

Außerdem interessieren Paolas Follower sich für die Familienplanung des Paares. "Ich glaube, dafür ist das mit uns beiden noch zu frisch. Das ist viel zu viel Verantwortung, so ein Kind. Das sollte man sich ganz genau überlegen", antwortet der 36-Jährige. Sowohl die Influencerin als auch ihr Freund haben bereits zwei Kinder aus früheren Beziehungen.

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und Alexander Thoss, Dezember 2022

Anzeige

AEDT / ActionPress Alexander Thoss und Paola Maria bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2022

Anzeige

Instagram / paola Alex Thoss und Paola Maria

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Alex so ein privates Detail verrät? Ich finde es interessant! Ich finde, das könnte privat bleiben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de