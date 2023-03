Glamour pur: Das waren die schönsten Looks der Oscars 2023!

Die Promis machten den roten Teppich wieder einmal zu ihrem persönlichen Laufsteg! Erst vor wenigen Stunden waren in Los Angeles zum bereits 95. Mal die Oscars verliehen worden. Neben Brendan Fraser (54) und Jamie Lee Curtis (64) staubte auch Deutschland mit dem Netflix-Drama "Im Westen Nichts Neues" gleich vier Goldjungen ab. Doch auch modisch gab es an diesem Abend zahlreiche Gewinner. Auf dem Red Carpet war ein Star schöner als der andere!

Mit ordentlich Farbe machten sich einige Damen zum knalligen Hingucker des Abends. Allen voran Angela Bassett (64) – sie strahlte in einer traumhaften Tüll-Robe in leuchtendem Violett. Model Cara Delevingne (30) präsentierte sich als umwerfende Lady in Red in der großen Oscar-Nacht. Genauso wie Salma Hayek (56), die von Kopf bis Fuß glitzerte. Jamie Lee Curtis, Ana de Armas (34) und auch Jessica Chastain (45) funkelten ebenfalls in atemberaubenden Kleidern im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Zwar mit weniger Farbe und Glitzer, dafür aber wie eine Prinzessin präsentierte sich Sofia Carson. Auch Emily Blunt (40) strahlte in einem schlichten, aber dennoch eleganten Abendkleid – neben The Rock (50), dessen Jackett unbeabsichtigt mit dem Look seiner Kollegin matchte.

Apropos, Männer des Abends. Auch sie warfen sich für die berühmt-berüchtigte Verleihung selbstredend mächtig in Schale – ganz vorne mit dabei: Michael B. Jordan (36). Der "Creed"-Star wählte für den Abend einen eleganten Smoking samt schwarzer Fliege und Glitzer-Broschen. Auch Pedro Pascal (47) setzte auf den feinen Anzug. Gleiches galt für Miles Teller (36) – seine Frau Keleigh Sperry (30) raubte in ihrem engen Paillettenkleid mit Sicherheit nicht nur ihrem Gatten den Atem.

Getty Images Angela Bassett bei den Oscars im März 2023

Getty Images Cara Delevingne bei den Oscars im März 2023

Getty Images Salma Hayek bei den Oscars im März 2023

Getty Images Jamie Lee Curtis bei den Oscars im März 2023

Getty Images Ana de Armas bei den Oscars im März 2023

Getty Images Jessica Chastain bei den Oscars im März 2023

Getty Images Sofia Carson bei den Oscars im März 2023

Getty Images Emily Blunt und Dwayne Johnson bei den Oscars im März 2023

Getty Images Michael B. Jordan bei den Oscars im März 2023

Getty Images Pedro Pascal bei den Oscars im März 2023

Getty Images Miles Teller und Keleigh Sperry Teller bei den Oscars im März 2023

