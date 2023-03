Voller Emotionen: Das waren die Highlights der Oscars 2023

Endlich war es wieder so weit: Die Oscars wurden verliehen! In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Los Angeles zum 95. Mal die Stars und Sternchen Hollywoods mit den Academy Awards ausgezeichnet. Als Abräumer des Abends galt in diesem Jahr der Blockbuster "Everything Everywhere All at Once": Der Film sahnte gleich sieben der begehrten Goldjungen ab. Aber auch der deutsche Film "Im Westen nichts Neues" durfte sich über vier Trophäen freuen. Während der Veranstaltung wurde es das ein oder andere Mal auch sehr emotional: So sorgte unter anderem Rihanna (35) mit ihrem Auftritt für Gänsehaut. Alle weiteren Highlights zu der diesjährigen Oscar-Verleihung findet ihr im Promiflash-Video!

