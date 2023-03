Das sind die strahlenden Gewinner der 95. Oscarverleihung!

In der Nacht war es endlich wieder so weit – zum 95. Mal wurden die Oscars verliehen! Zu diesem spektakulären Event gaben sich natürlich wieder die Crème de la Crème Hollywoods die Klinke in die Hand. Nach einer aufregenden Show und Hammer-Gesangsauftritten wurden auch alle glücklichen Gewinner gekürt – Promiflash fasst für euch einmal die Sieger dieser besonderen Nacht zusammen!

Bester Film –"Everything Everywhere All at Once"

Bester Hauptdarsteller –Brendan Fraser (54) in "The Whale"

Beste Hauptdarstellerin – Michelle Yeoh (60) in "Everything Everywhere All at Once"

Bester Nebendarsteller – Ke Huy Quan in "Everything Everywhere All at Once"

Beste Nebendarstellerin – Jamie Lee Curtis (64) in "Everything Everywhere All at Once"

Bestes Originaldrehbuch – "Everything Everywhere All At Once"

Bestes adaptiertes Drehbuch – Sarah Polley mit "Women Talking"

Beste Regie – Daniel Kwan und Daniel Scheinert mit "Everything Everywhere All at Once"

Beste Kamera – James Friend mit "Im Westen nichts Neues"

Bester Schnitt – Paul Rogers mit "Everything Everywhere All At Once"

Bestes Szenenbild – "Im Westen nichts Neues"

Bester Song – "Naatu Naatu" vom Film "RRR"

Bester Sound – Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon und Mark Taylor mit Top Gun: Maverick

Beste Filmmusik – Volker Bertelmann für "Im Westen nichts Neues"

Beste visuelle Effekte – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon und Daniel Barrett für Avatar: The Way of Water

Bestes Make-up und Beste Frisuren – Adrien Morot, Judy Chin and Annemarie Bradley für "The Whale"

Bestes Kostümdesign – Ruth Carter mit Black Panther: Wakanda Forever

Bester animierter Spielfilm – Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar und Alex Bulkley mit "Guillermo del Toro's Pinocchio"

Bester Kurzfilm – Tom Berkeley und Ross White mit "An Irish Goodbye"

Bester animierter Kurzfilm – Charlie Mackesy und Matthew Freud mit "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse"

Bester fremdsprachiger Film – "Im Westen nichts Neues"

Bester Dokumentarfilm – Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller und Shane Boris mit "Navalny"

Bester Dokumentar-Kurzfilm – Kartiki Gonsalves und Guneet Monga mit "The Elephant Whisperers"

Vor allem der deutsche Film "Im Westen nichts Neues" zählte zu den glücklichen Gewinnern. Mit insgesamt vier Trophäen ging der Streifen nach Hause. Abräumer des Abends war aber der Blockbuster "Everything Everywhere All at Once" – dieser Film sahnte gleich sieben der begehrten Goldjungen ab, darunter "Bester Film" und "Bestes Originaldrehbuch".

