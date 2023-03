Musikerin Tems versperrt bei den Oscars allen die Sicht!

Ein Outfit und ein Kragen, der für viele Aufreger sorgte: Musikerin Tems (27) war der unbeabsichtigte Fokus bei den gestrigen Oscars. In Deutschland ist die Musikerin eher unbekannt, obwohl sie auch auf dem Soundtrack zu "Black Panther: Wakanda Forever" mit ihrem Cover von "No Woman, No Cry" mit dabei war. Für den großen Kragen an ihrem Kleid hagelte es jetzt aber ordentlich Kritik für Tems!

Bei den gestrigen Oscars zog sie alle Blicke auf sich. Mit ihrem bodenlangen weißen Kleid fiel sie im Publikum sofort auf. Vor allem auch wegen des hohen Kragens, der einigen Personen hinter ihr die Sicht versperrte. Wie viele im Livestream der Award-Show bemerkten, konnte einige der Gäste, die hinter Tems saßen, die Preisverleihung kaum sehen. Auch ihr Sitznachbar musste sich gedreht setzen, um nicht vom XXL-Kragen ihres Kleides getroffen zu werden.

Auch im Netz kassierte Tems für ihren Look viele negative Kommentare: "Musstest du allen hinter dir die Sicht versperren" oder "Ich vermute, du wirst nicht mehr zu den Oscars eingeladen, nachdem du dem halben Publikum die Sicht versperrt hast", heißt es unter ihrem letzten Instagram-Post.

