So stylish war die Premiere des neuen "Black Panther"-Films!

Die Promis putzten sich wieder mächtig heraus! Am Mittwoch feierte der neue Marvel-Streifen "Black Panther: Wakanda Forever" seine Premiere. Zu dem Event in Los Angeles waren neben den Darstellern auch zahlreiche Bekanntheiten aus der Film- und Musikbranche geladen. Für den Anlass warfen sich die Stars ganz schön in Schale und präsentierten ihre Outfits auf dem Red Carpet. Promiflash zeigt euch die tollsten Looks des Abends!

Lupita Nyong'o (39) sorgte in ihrem extravaganten Zweiteiler für einen spektakulären Auftritt: Die Schauspielerin wählte für ihren Gang über den roten Teppich eine Kombi aus einem Crop-Top und einem bodenlangen Rock in Wickeloptik. Die Cut-outs machten dabei ihr Outfit zu einem echten Hingucker! Die "Arielle"-Darstellerin Halle Bailey stellte sich in einem schlichten schwarzen Kleid dem Blitzlichtgewitter. Ihre Schwester Chloe (24) sorgte mit ihrem tiefen Ausschnitt und dem hüfthohen Beinschlitz bei dem ein oder anderen sicherlich für Schnappatmung!

Chris Browns (33) Ex Karrueche Tran (34) begeisterte in einem außergewöhnlichen Kleid in Senfgelb. Dazu kombinierte das Model auffälligen Schmuck in Gold. Aber auch die Männer bewiesen an dem Abend ihr Händchen für Mode. Bridgerton-Star Regé-Jean Page (34) wählte für seinen Auftritt auf dem Red Carpet einen schlichten hellgrauen Anzug. Michael B. Jordan (35) hingegen bewies in seinem gelben Outfit Mut zur Farbe. Der Schauspieler entschied sich für eine Kombi aus einer locker sitzenden Hose und einem Oversize-Mantel.

Anzeige

Getty Images Halle und Chloe Bailey bei der "Black Panther: Wakanda Forever"-Premiere

Anzeige

Getty Images Karrueche Tran bei der "Black Panther: Wakanda Forever"-Premiere

Anzeige

Getty Images Regé Jean-Page bei der "Black Panther: Wakanda Forever"-Premiere

Getty Images Michael B. Jordan bei der "Black Panther: Wakanda Forever"-Premiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de