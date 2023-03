"Ewig": Kicker João Cancelo muss schweren Verlust verkraften

João Cancelo (28) steht keine leichte Zeit bevor. Der portugiesische Fußballspieler kickt noch nicht lange in der Bundesliga. Im Januar wurde er von Manchester City an den deutschen Rekordmeister FC Bayern München ausgeliehen. Am Samstag konnte der Bayern-Verteidiger dann voller Freude auch über seinen ersten Treffer zum 1:1 gegen Augsburg jubeln. Doch nun hat der 28-Jährige einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften.

Sein geliebter Hund Prince ist vor wenigen Tagen gestorben. Das teilte João seinen Followern auf Instagram mit. "Deine Zeit hier war kurz, aber es hat gereicht, dass unsere Geschichte ewig bleibt! Du bleibst immer in meinem Herzen, mein treuer Freund. Ruhe in Frieden zwischen den Sternen. Eines Tages sehen wir uns wieder...", teilte der Kicker emotionale Worte des Abschieds.

Aber nicht nur privat läuft es nicht ganz rund. Auch sportlich gesehen ist João vermutlich alles andere als zufrieden. Der Außenverteidiger verlor unter Julian Nagelsmann seinen Stammplatz im Kader der Bayern. In den vergangenen Spielen stand er nur 16 Minuten auf dem Platz.

