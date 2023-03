Mit 86 Jahren: Ex-Fußballstar Don Megson ist gestorben!

Traurige Nachrichten aus der Fußballwelt! Donald Harry Megson, der von allen aber einfach nur Don Megson genannt wurde, hatte seine sportliche Laufbahn im Jahr 1959 gestartet. Beinahe seine gesamte Karriere über kickte er für den britischen Verein Sheffield Wednesday F.C. – in 386 Spielen stand er für den Klub auf dem Feld. Die letzten zwei Jahre als Fußballer spielte er für den Bristol Rovers F.C., welchen er ab 1972 sogar trainierte. Nun ist Don im Alter von 86 Jahren gestorben!

Via Twitter gab der britische Reporter Alan Biggs die traurige Nachricht vom Ableben des Ex-Fußballstars bekannt. "Sehr traurige Nachricht. Ich wurde gebeten, im Namen der Familie mitzuteilen, dass Don Megson im Alter von 86 Jahren von uns gegangen ist", schrieb er in seinem Statement. Laut Dons Sohn Gary sei er im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. Woran genau Don starb, ist jedoch unklar.

1966 hatte er mit dem Sheffield Wednesday F.C. das Finale des FA-Cups erreicht – damals führte er sein Team als Kapitän an. Sowohl als Fußballer als auch als Trainer galt er für viele als echter Macher und Kämpfer. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei Dons Familie und Freunden", erklärte Dons Ex-Klub Bristol Rovers F.C. in einem Twitter-Statement.

Getty Images Don Megson mit seinen Kollegen des Sheffield Wednesday F.C.

Getty Images Don Megson im März 1967

Getty Images Das Team der Bristol Rovers im November 2020

