Die Schauspielerin Sarah Snook erwartet ihr erstes Kind!

Tolle Neuigkeiten von Sarah Snook! Im Februar 2021 ging die Schauspielerin mit ihrem Partner Dave Lawson den Bund der Ehe ein: In einer romantischen Zeremonie im Garten gaben sie sich das Jawort. Nun gehen die beiden offenbar den nächsten Schritt: Sie gründen eine Familie! Sarah präsentierte jetzt nämlich einen kleinen Babybauch auf dem roten Teppich und bestätigte damit ihre Schwangerschaft.

Am Montagabend fand in New York die Premiere der finalen Staffel der Serie "Succession" statt, bei der Sarah mitgespielt hat. Auf dem roten Teppich präsentierte die 35-Jährige voller Stolz ihren wachsenden Babybauch: In einem engen schwarzen Einteiler kam ihre Kugel deutlich zur Geltung. Mit einem schimmernden silbernen Cardigan rundete Sarah den Look ab.

Gegenüber Entertainment Tonight plauderte sie später am Abend aus, wie sehr sie sich über den kommenden Nachwuchs freue. "Es ist aufregend! Ich fühle mich großartig", schwärmte Sarah und gab zu, dass sie in der 32. Schwangerschaftswoche sei.

Getty Images Sarah Snook im September 2022

Getty Images Sarah Snook im März 2023

Getty Images Sarah Snook im September 2022

