Bodyshaming am Set: "Succession"-Star Sarah Snook packt aus!

Sarah Snook gibt heftige Einblicke in die Anfänge ihrer Karriere! Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle in der Serie "Succession" weltberühmt. Zuvor wirkte die frisch gebackene Mama in bekannten Filmen wie "Predestination" oder "The Dressmaker" mit. Jedoch war nicht jeder Produzent von Anfang an von der Schauspielerin begeistert: Sarah berichtet über eine schlimme Erfahrung, die sie am Set machen musste!

Gegenüber Sunday Times verrät die Seriendarstellerin, wie ein Produzent sie einst vor der gesamten Crew demütigte, nachdem sie in einer Drehpause ein kleines Stück Schokolade gegessen hatte. "Währenddessen bin ich innerlich gestorben", erinnert sich die Australierin. Schon bevor Sarah die besagte Rolle bekam, machte ihr der Filmproduzent klar, dass er sie dafür als nicht geeignet sieht: "Wir wollen dich eigentlich nicht, weil du ein Niemand bist, aber der Regisseur und der Autor denken, dass du gut für die Rolle bist." Im Anschluss daran wurde der Schauspielerin geraten, abzunehmen, um ihre Vermarktungschancen zu verbessern.

Dass sie mittlerweile sehr wohl jemand in Hollywood ist, bewies die 36-Jährige mit der Vielzahl ihrer Darstellungen. Bei den Golden Globes 2023 wurde sie sogar für die Rolle der Medienerbin Siobhan "Shiv" Roy in der Erfolgsserie "Succession" ausgezeichnet. Den Preis erhielt Sarah in der Kategorie "Beste Schauspielerin in einer Drama-Fernsehserie".

Getty Images Sarah Snook, Schauspielerin

Getty Images Sarah Snook, Schauspielerin

Getty Images Sarah Snook posiert bei den Golden Globes

