Sarah Snook hat tolle Neuigkeiten zu verkünden! Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle in der Serie "Succession" einem großen Publikum bekannt. Auch an zahlreichen Filmen wirkte sie mit – darunter in "Predestination". Dafür wurde sie sogar mit einem AACTA Award ausgezeichnet. Doch auch privat läuft es bei der gebürtigen Australierin rund. Sarah verriet jetzt: Sie hat ihren Partner Dave Lawson im vergangenen Februar still und heimlich geheiratet!

Das verkündete die 33-Jährige jetzt im Gespräch mit Vogue Australia. Im Oktober vergangenen Jahres habe sie an Halloween die Initiative ergriffen und ihrem Liebsten einen Antrag gemacht. Im vergangenen Februar seien die zwei Turteltauben im Kreise ihrer Liebsten dann gemeinsam vor den Traualtar getreten. "Wir haben in meinem Garten geheiratet", gab Sarah preis.

Weiterhin plauderte die Beauty im Interview aus, dass sie sich erst zu Beginn der aktuellen Gesundheitskrise in den Komiker verliebt habe. "Wir sind seit 2014 befreundet, [...] sind zusammen gereist, haben uns immer gefreut, einander zu sehen, aber es war völlig platonisch", erzählte sie. Erst als Sarah dann mit Dave den ersten Lockdown verbracht habe, habe sie romantische Gefühle für ihn entwickelt.

Anzeige

Getty Images Sarah Snook, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sarah Snook "Succession"-Star

Anzeige

Getty Images Sarah Snook "Succession"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de