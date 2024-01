"Oppenheimer" und Co.: Sie räumen bei den Golden Globes ab!

Am gestrigen Abend wurden in Beverly Hills zum 81. Mal die Golden Globes verliehen. In insgesamt 27 Film- und Fernsehkategorien erhielten die besten und beliebtesten Produktionen die begehrten goldenen Trophäen. So mancher handelt die Preisverleihung auch als Vorboten für die Oscars. Für wen hat sich die Jury dieses Jahr entschieden? Diese Filme und Serien räumten bei den Golden Globes 2024 so richtig ab!

Der große Star des Abends war keine große Überraschung: Der Historienfilm "Oppenheimer" setzte sich in zahlreichen Kategorien durch. Regisseur Christopher Nolan (53), Hauptdarsteller Cillian Murphy (47) sowie Nebendarsteller Robert Downey Junior (58) wurden allesamt ausgezeichnet, der Streifen erhielt sogar den Titel "Bestes Drama". Ein klarer Sieg über den anderen Film des Sommers: Barbie – hier konnte aber Billie Eilish (22) mit ihrem Filmsong überzeugen. Emma Stone (35) und Lily Gladstone wurden außerdem als Hauptdarstellerinnen prämiert. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (45) konnte sich mit ihrem Filmdrama "Anatomie eines Falls“ nicht durchsetzen.

Auch in der Welt der Serien gab es einen klaren Gewinner: das shakespeareske Drama "Succession"! Kieran Culkin und Sarah Snook wurden als Hauptdarsteller prämiert, Matthew Macfadyen als Nebendarsteller. Ebenfalls konnte die Dramedy-Serie The Bear mit Jeremy Allen White (32) und Ayo Edebiri überzeugen genauso wie Elizabeth Debicki (33) als Prinzessin Diana (✝36) in The Crown.

Getty Images Cillian Murphy und Robert Downey Jr. mit ihren Golden Globes

Getty Images Emma Stone bei den Golden Globes 2024

Getty Images Matthew Macfayden, Sarah Snook und Kieran Culkin bei den Golden Globes 2024

