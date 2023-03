Süß! Country-Sänger Luke Combs wird zum zweiten Mal Vater

Was für schöne Neuigkeiten von Country-Star Luke Combs (33)! Der beliebte US-amerikanische Musiker hatte mit seinen Hits schon einige Erfolge feiern können. Mit seiner ersten EP "This One's for You" war er direkt in die offiziellen Albumcharts eingestiegen. Doch nicht nur beruflich läuft es bei ihm super – Luke ist seit 2020 mit seiner langjährigen Freundin Nicole Hocking verheiratet. Die beiden haben bereits einen Sohn. Jetzt verkündet Luke: Baby Nummer zwei ist auf dem Weg!

Die tollen Neuigkeiten teilte er bei Instagram in einem süßen Video. "Beitritt zum Klub der zwei unter zwei! Baby Boy Nummer zwei kommt diesen September!", schreibt er dazu. In dem Video sind süße Fotos eines Shootings der kleinen Familie zu sehen. Sein neun Monate alter Sohn Tex trägt ein Shirt mit der Aufschrift "Großer Bruder". Lukes Fans freuen sich mega: "Oh mein Gott, Glückwunsch! Ich schreie gerade!", kommentiert ein begeisterter User den Post.

Auch die Geburt seines ersten Sohnes verkündete der Country-Sänger stolz im Netz. Damals schrieb er: "Er hat beschlossen, dass Vatertag ein guter Zeitpunkt ist, sich blicken zu lassen. Ich muss ihm zustimmen", als das Baby im Juni vergangenen Jahres geboren wurde.

Getty Images Luke Combs, Musiker

Getty Images Luke Combs, Sänger

Instagram / lukecombs Luke Combs und seine Frau Nicole mit ihrem Sohn Tex 2022

