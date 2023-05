Luke Combs' Frau präsentiert stolz Babybauch auf Red Carpet

Luke Combs (33) scheint sich auf sein Baby zu freuen. Im Sommer 2022 wurde der Country-Sänger zum ersten Mal Vater. Seine Frau Nicole brachte einen gesunden Jungen zur Welt und das passend zum Vatertag in den USA. Seit März 2023 ist klar: Die beiden erwarten Baby Nummer zwei. Und nun präsentieren Luke und Nicole stolz ihren Babybauch auf dem roten Teppich!

Zusammen mit seiner Nicole erscheint Luke bei den Academy of Country Music Awards 2023. Die Blondine trägt für diesen Anlass ein glitzerndes Kleid mit Fransen um die Beine. Darin ist ihr Babybauch gut zu sehen und das Paar setzt ihn stolz in Szene, indem sie strahlend die Hände auf die kleine Kugel legen. "Wir bereiten uns vor. Wir sind einfach dabei. [...] Wir freuen uns auf das zweite Kind", meint der 33-Jährige gegenüber People. Seine Nominierung als Entertainer des Jahres dürfte für Luke also fasst zweitrangig sein.

Die Neuigkeit, dass das nächste Baby auf dem Weg ist, verkündeten Luke und Nicole bei Instagram. Dazu gab es ein süßes Video der ganzen Familie. Darin sitzt Sohnemann Tex auf Papas Arm und trägt ein Shirt mit der Aufschrift "großer Bruder". "Beitritt zum Klub der zwei unter zwei! Baby Boy Nummer zwei kommt diesen September", freute sich der Musiker.

Getty Images Luke Combs (r.) mit seiner Frau Nicole im Mai 2023

Instagram / lukecombs Luke Combs und seine Frau Nicole mit ihrem Sohn Tex 2022

Instagram / lukecombs Nicole und Luke Combs im Januar 2022

