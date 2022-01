Süße Neuigkeiten von Luke Combs! Der US-Amerikaner ist seit einigen Jahren als Countrymusiker erfolgreich. Für sein Album "What You See Is What You Get" wurde er in der USA 2019 sogar mit Doppelplatin ausgezeichnet. Doch auch privat läuft es bei Luke ziemlich rund: Seit zwei Jahren ist er mit seiner Frau Nicole verheiratet. Nun war es offenbar an der Zeit für den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Die beiden erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs!

Auf Instagram veröffentlichte Luke ein Foto, auf dem er den leicht gewölbten Bauch seiner Liebsten streichelt, die wiederum ein Ultraschallfoto in der Hand hält. Ihr Baby soll schon im Frühling zur Welt kommen. Wie der 30-Jährige verriet, dürfen er und seine Liebste sich auf einen kleinen Jungen freuen. "Ich könnte kaum aufgeregter sein, mit diesem Baby eine Familie zu gründen. Es wird eine Höllenfahrt", erklärte er in der Bildunterschrift.

Lukes Fans sind von den Babynews ganz auf dem Häuschen und überfluten die Kommentarspalte mit Glückwünschen. Doch auch einige seiner Musikerkollegen hinterließen liebe Nachrichten. "Ich freue mich so für euch. Das ist das Beste der Welt", schrieb beispielsweise der Sänger Drew Parker. Kane Brown (28) gratulierte: "Glückwunsch mein Kumpel."

Getty Images Luke Combs, Sänger

Instagram / lukecombs Nicole und Luke Combs im Januar 2022

Getty Images Luke Combs, Musiker

