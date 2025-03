Luke Combs leidet unter seltener Form von Zwangsstörungen

Country-Sänger Luke Combs (35) hat in einem offenen Interview mit "60 Minutes Australia" über seine langjährige und schwere psychische Erkrankung gesprochen. Der Musiker leidet seit seinem zwölften Lebensjahr an einer seltenen Form von Zwangsstörungen, die unter dem Begriff "Pure O" bekannt ist. "Es handelt sich um Gedanken, die man nicht haben will, die aber Stress auslösen", erklärte Luke. Dieser Stress wiederum verstärke die unerwünschten Gedanken, was einen belastenden Kreislauf erzeuge. Der 35-Jährige gab an, dass er kürzlich den schlimmsten Schub seit Jahren erlebt habe, der wochenlang beinahe ununterbrochen angedauert habe. "Wenn es auftritt, kann es alles einnehmen", schilderte er.

Im Gespräch erklärte Luke weiter, dass sein Umgang mit der Krankheit eine lange Lernkurve gewesen sei. Nach zwei Jahrzehnten Erfahrung mit der seltenen Zwangsstörung habe er jedoch Methoden gefunden, um kontrollierter mit den Gedankenschleifen umzugehen. Besonders wichtig sei es, der Versuchung nicht nachzugeben, die Gedanken zu bekämpfen, sondern sie zu akzeptieren, ohne ihnen Bedeutung beizumessen. "Es ist komisch, ätzend und macht mich verrückt, aber der Schlüssel liegt darin, nicht gegen die Gedanken anzukämpfen", erklärte er. "Pure O" ist offiziell nicht als eigene Diagnose im psychiatrischen Manual gelistet. Es unterscheide sich laut Experten durch das Fehlen körperlicher Zwänge von herkömmlichen Formen der Zwangsstörung.

Luke, der mit seiner Frau Nicole zwei Kinder hat, ist nicht nur für seine gefühlvollen Texte, sondern auch für seine einfühlsame Art bekannt. Der Sänger, der Hits wie "Forever After All" geschrieben hat, erklärte, dass er in Zukunft gerne Betroffenen helfen wolle, besonders jungen Menschen, die an ähnlichen Problemen leiden. Seine Offenheit soll anderen Mut machen. Seine Fans schätzen ihn nicht nur für seine Musik, sondern auch für seinen ehrlichen Umgang mit persönlichen Tiefpunkten.

Getty Images Luke Combs, Sänger

Getty Images Nicole Hocking und Luke Combs bei den Country Music Association Awards

