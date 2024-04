Das sind die Nominierten der Academy of Country Music Awards

Die diesjährigen Academy of Country Music Awards stehen vor der Tür! Passend dazu veröffentlichte ACM heute die Nominierten. Ganz vorne mit dabei ist der Country-Star Luke Combs (34) mit sagenhaften acht Nominierungen! Der Musiker hat unter anderem in den Kategorien "Male Artist of the Year", "Album of the Year" und "Single of the Year" die Chance auf eine Auszeichnung – ebenso wie Morgan Wallen. Der Musiker liegt Luke mit sechs Nominierungen dicht auf den Fersen.

Über die meisten Nominierungen für eine weibliche Künstlerin darf sich dieses Jahr Megan Moroney freuen. Sie könnte in sechs Kategorien wie "Female Artist of the Year" oder "New Female Artist of the Year" einen Preis abstauben. Weitergeführt wird die Liste mit Musikern wie Cody Johnson, Chris Stapleton (45) und Lainey Wilson, die insgesamt in fünf Rubriken nominiert sind. Auch die Künstler Jelly Roll und Jordan Davis haben in vier Kategorien die Chance auf einen Award.

Ebenfalls nominiert sind zum Beispiel die Sängerin Kacey Musgraves (35) in der Kategorie "Female Artist of the Year" oder Dan Smyers und Shay Mooney, bekannt als Dan + Shay als "Duo of the Year". Wer sich einen der heiß begehrten Preise bei den 59. ACM-Awards schnappt, kann am 16. Mai mitverfolgt werden. Ob sich die Gäste in diesem Jahr genauso in Schale schmeißen werden wie vergangenes Jahr, bleibt gespannt abzuwarten.

Getty Images Megan Moroney bei den CMT Music Awards, 2024

Getty Images Kacey Musgraves, 2023

