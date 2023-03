Zwischen "Let's Dance": Anna Ermakova feiert Geburtstag!

Happy Birthday Anna Ermakova (23)! Die Tochter des ehemaligen Tennis-Spielers Boris Becker (55) und des russisch-nigerianischen Models Angela Ermakova wuchs in London auf – ihre Kindheit verbrachte sie abseits des Rampenlichts. In ihrer Jugend trat sie schließlich in die Fußstapfen ihrer Mutter und hatte bereits als 14-Jährige einen Auftritt bei der Berlin Fashion Week. In diesem Jahr ist sie bei der Tanz-Show Let's Dance dabei. Heute wird Anna 23 Jahre alt.

Bisher hat sich das Model noch nicht zu ihrem Geburtstag im Netz geäußert. Doch selbst heute wird sie sich von ihrem Tanztraining wohl keine Pause gönnen. Am Dienstag meldete sich der Rotschopf auf Instagram zu Wort und kündigte den dritten Trainingstag in der fünften Woche bei "Let's Dance" an. Ihr Fleiß zahlt sich in den Live-Shows aus – selbst der kritische Juror Joachim Llambi (58) schien von Anna begeistert zu sein und wollte ihr für ihren Slowfox am liebsten sogar elf Punkte geben.

Abseits des ganzen Trubels führt Anna aber auch noch ein normales Leben. Sie studiert am Londoner Courtauld Institute of Art Kunstgeschichte – doch sie denkt noch viel größer. Nach ihrem Studium möchte sie sich gerne an der Schauspielerei versuchen und hier auch noch mal Show-Luft schnuppern.

