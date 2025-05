Sonne und Nass: Anna Ermakova entspannt im knappen Bikini

Anna Ermakova (25) wurde kürzlich von Paparazzi dabei gesichtet, wie sie die Sonne an der traumhaften Küste Monacos genoss. Im knappen Leo-Bikini ließ die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (57) die Seele baumeln und zeigte sich dabei von ihrer natürlichen Seite – ganz ohne Make-up. Zwischendurch gönnte sich die Let's Dance-Bekanntheit eine Abkühlung im blauen Meer, bevor sie wieder entspannt die Sonnenstrahlen auf sich wirken ließ. Mit von der Partie war auch ihre Mutter Angela Ermakova.

Bereits Anfang des Monats zeigte sich die Rothaarige in dem Fürstentum: In einem strahlend gelben Minikleid, das sie mit einem grauen Oversized-Blazer kombinierte, posierte die 25-Jährige verführerisch direkt an der Rennstrecke. Fotos ihres feschen Auftritts veröffentlichte Anna auf ihrem Instagram-Account.

Anna wurde nach einer Affäre ihres Vaters Boris und ihrer Mutter Angela 2000 in London geboren. Der Sportler hatte die Affäre zu der Russin zunächst geleugnet, diese allerdings nach einem Vaterschaftstest bestätigt. Bereits als Teenager suchte Anna den Weg ins Rampenlicht und versuchte sich mit 14 Jahren bei der Berlin Fashion Week. Seither ist sie aus der deutschen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken: 2024 saß sie sogar in der Jury von Das Supertalent.

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Model

Getty Images Anna und Angela Ermakova, 2024

