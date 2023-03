Komplimente von Llambi: Anna Ermakova ist total gerührt!

Joachim Llambis (58) Worte gingen bei Anna Ermakova (22) direkt ins Herz! Die Tochter von Boris Becker (55) tanzt in der aktuellen Let's Dance-Staffel mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36) um den Titel. Die Chancen des Paares, den Wettbewerb zu gewinnen, scheinen tatsächlich gar nicht so schlecht zu stehen: Die zwei begeistern nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury. Llambi lobte das Model am Freitag in den höchsten Tönen. Das bedeutet Anna viel, wie sie Promiflash verrät.

Llambi meinte, dass Anna einzigartig und anders im positiven Sinne sei. Das habe Anna sehr berührt, erzählt sie Promiflash – vor allem, weil es für sie früher eher ein negatives Gefühl war, anders zu sein. "Als ich jünger war, war es anders. Es ist eher beängstigend, wenn man sich als Teenie anders fühlt. Das ist einfach schwierig", meint sie und ergänzt: "Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als Joachim Llambi heute sagte, dass ich anders im positiven Sinne bin."

Auch die Reaktionen auf ihre Teilnahme machen Anna glücklich. "Als ich das erste Mal hier war, war ich so nervös. Ich wusste nicht, wie das Publikum und die Zuschauer auf mich reagieren. Ich bin so dankbar, jede Woche diese großartige Unterstützung zu bekommen", freut sie sich.

