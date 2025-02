Ex-Siegerin Anna Ermakova freut sich auf "Let's Dance"-Start

Der Start der neuen Let's Dance-Staffel steht kurz bevor. Nicht nur zahlreiche Fans vor den heimischen Bildschirmen fiebern dem Beginn der Show bereits entgegen, sondern auch die Stars und Sternchen. Die ehemalige Siegerin Anna Ermakova (24) plaudert im Interview mit Promiflash ganz offen über ihre Vorfreude auf die anstehende Sendung: "Ich habe nicht immer so viel Zeit, um es jede Woche zu gucken, aber ich spreche mit den Leuten und ich gucke ein bisschen. Ja, ich bin ein Fan!" Einen Favoriten habe sie im Moment jedoch noch nicht.

Auch in dieser Staffel ist natürlich wieder "Let's Dance"-Urgestein Joachim Llambi (60) dabei. Scheinbar wird es für ihn auch nach all den Jahren nicht langweilig. Was ist es, das ihn an der Tanz-Show besonders begeistert? "'Let's Dance' ist vielleicht die letzte verbliebene Live-Unterhaltungsshow für die ganze Familie im deutschen Fernsehen. Das Tolle daran ist, man sieht Menschen sich entwickeln, Menschen sich steigern. [...] Das, was auf der Fläche passiert, das sind Dinge, wo man auch manchmal sagt, das kann doch gar nicht sein, dass das in einer Woche möglich ist", schwärmte der einstige Profitänzer und Kult-Juror kürzlich in einem Instagram-Beitrag des offiziellen Accounts der Show.

Natürlich sind neben den Juroren Joachim, Motsi Mabuse (43) und Jorge González (57) ab dem 21. Februar auch wieder Promis auf dem Tanzparkett zu sehen. Der Cast besteht unter anderem aus Sänger Ben Zucker (41), Christine Neubauer (62), Reality-Sternchen Leyla Lahouar (28) sowie Ex-Turner Fabian Hambüchen (37). Auch Sängerin Jeanette Biedermann (44), Bill Kaulitz (35)' Ex-Freund Marc Eggers (38) und Schauspielerin Simone Thomalla (59) sind am Start. Im Gespräch mit Bunte enthüllte die Mutter von Sophia Thomalla (35), dass sie sich bisher ganz gelassen auf das bevorstehende Kapitel vorbereite: "Ich lebe jetzt noch ganz in Frieden mein Leben und in drei Wochen geht's dann los. [...] Ich lasse alles auf mich zukommen und mache mich nicht verrückt."

Getty Images Joachim Llambi, Oktober 2023

Getty Images Simone Thomalla, Dezember 2024

