Anna Ermakova und Motsi Mabuse bei "Wer weiß denn sowas?"

In der kommenden Woche dürfen sich Fans von Wer weiß denn sowas? auf ein ganz besonderes Duell freuen. Passend zur aktuell laufenden Staffel von Let's Dance trauen sich zwei Profitänzerinnen anstatt aufs Parkett an die Fragen von Moderator Kai Pflaume (57). "Seit ihrem Sieg bei 'Let's Dance' vor zwei Jahren hat Anna Ermakova (24) die Tanzleidenschaft nicht mehr losgelassen. Das verbindet den 'Dancing Star' mit der Tänzerin und langjährigen Jurorin der Show, Motsi Mabuse (43), bis heute", heißt es in der Pressemitteilung der ARD.

Der Auftritt der beiden Ladys eröffnet die Quiz-Woche gleich am Montag. Laut dem Sender geht es aber genauso prominent weiter. Auf Anna und Motsi folgen am Dienstag das Comedian-Duell bestehend aus Piet Klocke und Rick Kavanian (54) und am Mittwoch das Wetter-Duell zwischen den Meteorologinnen Dr. Katja Horneffer und Christa Orben. Am Donnerstag wird es sportlich: Die Profiboxer Henry Maske (61) und Alex Schulz duellieren sich am Ratepult. Das Schlusslicht am Freitag bilden die Schauspieler Katja Riemann (61) und Armin Rohde (69).

Ein bekanntes Gesicht wird "Wer weiß denn sowas?" bald verlassen! Wie unter anderem die Braunschweiger Zeitung berichtete, wird am 26. April 2025 um 20:15 Uhr eine große Abschiedsfolge für den Elton laufen. Nach zehn Jahren an der Seite von Kai und Bernhard Hoëcker (55) heißt es für den Teamkapitän Abschied nehmen. "Ich sage Tschüss – mit einem weinenden und einem lachenden Auge", erklärte der TV-Star. Auch Christine Strobl, Programmdirektorin der ARD, drückte ihr Bedauern aus, dass der 53-Jährige nun andere Wege einschlägt: "Elton hat mit seiner lockeren Art viel Witz und Herz in die Sendung gebracht und hinterlässt große Fußstapfen."

Getty Images Armin Rohde, Schauspieler

ARD / Morris Mac Matzen Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton in "Wer weiß denn sowas?"

