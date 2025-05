Anna Ermakova ist offen für Liebesabenteuer im Fernsehen

Single Anna Ermakova (25) zeigt sich überraschend aufgeschlossen für romantische TV-Experimente. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, eines Tages im Fernsehen auf die Suche nach Mr. Right zu gehen, antwortete die Let's Dance-Siegerin keck: "Ich sage immer: Warum nicht?" Dating-Apps seien ihr ein Graus und Chatten liege ihr sowieso nicht – vielleicht klappt es also vor der Kamera in Sachen Liebe besser für das gut gebuchte Model. Ihre Prioritäten bei einem potenziellen Partner sind jedenfalls klar, wie sie im Gespräch mit Bild verriet: Eine ordentliche Portion Humor sollte er ebenso mitbringen wie eine ausgeprägte Leidenschaft für Sport, Essen und Karriere. Vertrauen sei ebenfalls wichtig, doch falle ihr das besonders schwer, wie sie gestand. Ob sie damit im Reality-Dating-Dschungel zwischen Calvin Kleinen (33), Yasin Mohamed (33) und Co. tatsächlich gut aufgehoben wäre?

Zuletzt machten noch Gerüchte um Anna und Ex-Kicker Rúrik Gíslason (37) die Runde, doch diese dementierte das Model entschieden: "Wir sind nur Freunde. Wir sind alle eine 'Let's Dance'-Familie." Stattdessen konzentriert sich die 25-Jährige zurzeit vor allem auf sich selbst – und jongliert dabei einen prall gefüllten Terminkalender: Studium, Karriere, Kunst, Sport und Reisen beanspruchen viel Zeit – die Suche nach der großen Liebe muss da oft hinten anstehen. Dass sie ihr Glück im TV versuchen würde, scheint jedoch kein leeres Gerede: Anna liebt die Bühne, kennt das Scheinwerferlicht – und scheut sich nicht, dort auch mal persönliche Einblicke zu geben. Vielleicht trifft sie ihren Traummann ja wirklich eines Tages im Reality-Rahmen – ob bei Love Island VIP, Are You The One – Reality Stars in Love oder gar als besonders glamouröse Bachelorette.

Beruflich hat Anna, die Tochter von Angela Ermakova und Tennislegende Boris Becker (57), längst eigene Spuren hinterlassen. Sie tanzt, modelt, singt – und meditiert laut eigener Angabe regelmäßig, um bei all dem Trubel nicht den Fokus zu verlieren. Ein besonderes berufliches Ziel hat sie sich ebenfalls gesteckt: Irgendwann möchte sie auch im Schauspiel Fuß fassen und möglicherweise als heißes Bond-Girl den Männern die Köpfe verdrehen. Unterstützung bei ihren Zielen bekommt sie vor allem von Mama Angela, mit der sie noch heute regelmäßig viel Zeit verbringt. Die Verbindung zur Familie ist ihr wichtig – ebenso wie die Bodenständigkeit im alltäglichen Leben. Vielleicht ist es gerade dieser Mix aus Glamour und Normalität, der sie zur idealen Kandidatin für eine TV-Dating-Show machen würde.

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin

AEDT Anna und Angela Ermakova bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala, 2023

