Anna Ermakova posiert bei Formel-E-Rennen im sexy Minikleid

Anna Ermakova (25) sorgte am Wochenende mit neuen Instagram-Fotos für Aufsehen: Beim Formel-E-Grand-Prix in Monaco zeigte sich das Model von ihrer glamourösesten Seite. In einem leuchtend gelben Minikleid, kombiniert mit einem grauen Oversized-Blazer, posierte die Tochter von Boris Becker (57) verführerisch direkt an der Rennstrecke. Anschließend genoss sie das sonnige Monaco und teilte weitere Eindrücke mit ihren Fans – wen sie jedoch an ihrer Seite hatte, ließ sie auf ihrem Account offen.

Neben Aufnahmen vom Motorsport-Event gewährt Anna auch Einblicke in das unverwechselbare Flair der Côte d'Azur. In weiteren Bildern liegt sie entspannt am Strand oder schlendert durch die Stadt und genießt das mediterrane Lebensgefühl. Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin nutzt ihre Zeit am Mittelmeer in vollen Zügen und schenkt ihren Followern pure Urlaubsinspiration. Wann sie zurück nach London oder Berlin reist, ließ sie offen. Ihre Community reagierte begeistert und überhäufte sie in den Kommentaren mit Herz-Emojis und Komplimenten zu ihrem sonnigen Style.

Anna, die als Tochter von Boris Becker bestens in der Promiwelt vernetzt ist, zieht mit ihrer natürlichen Ausstrahlung und ihrem ausgeprägten Modebewusstsein immer wieder alle Blicke auf sich. Auf Social Media gewährt sie ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Jetset-Leben und teilt Impressionen von Shootings, roten Teppichen und exklusiven Events. In Interviews spricht sie oft offen über ihren Werdegang als Model, aber auch über die Schattenseiten der Bekanntheit. Privat liebt sie nach eigenen Aussagen entspannte Strandtage, gutes Essen und das Reisen an exotische Orte – Erlebnisse, die sie liebend gern mit ihrer Community teilt.

Getty Images Anna Ermakova, Model

Getty Images Anna Ermakova, Dezember 2024

