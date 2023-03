Zwillinge? Micaela Schäfer postet Sex-Tape mit Milo Moiré

Bekommt Micaela Schäfer (39) jetzt ein Double? Das Erotik-Model sorgt mit ihrem sexy Content im Netz immer wieder für Aufmerksamkeit. Auf nicht jugendfreien Plattformen postete sie schon das ein oder andere Sextape mit verschiedenen Promis, wie beispielsweise mit der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink (36). Jetzt kündigte Micaela im Netz an, dass sie ein neues Sextape mit der Künstlerin Milo Moiré veröffentlicht hat – mit einer Besonderheit.

"Wer ist wer? Diese Frage werden sich zahlreiche Fans ab dem 24. März 2023 stellen, wenn der heiße Erotik-Clip mit Micaela Schäfer und Milo Moiré auf BestFans.com online gegangen ist", hieß es am Freitag in einer Pressemitteilung der Erotik-Plattform BestFans.com. Auf ihrem Social-Media-Kanal postete die 39-Jährige ein Bild von dem Dreh – hier sehen die beiden Models fast identisch aus. Sie tragen die gleichen Dessous in verschiedenen Farben und jeweils eine dunkelbraune Perücke mit einem Bob-Schnitt.

Bereits Mitte Februar kündigte die Sex-Bombe eine Zusammenarbeit mit der Schweizerin an. Hierzu teilte sie eine erotische Aufnahme von den beiden auf Instagram und kommentierte sie mit den Worten: "Was wir gemeinsam haben, brauche ich euch ja nicht zu schreiben." Sie verstärkte die Aussage mit einem Emoji, der die Zunge rausstreckt und einem Flammen-Symbol.

