Sexy Nikolaus: Micaela Schäfer posiert mit Ginger in Dessous

Micaela Schäfer (39) stimmt sich auf die Feiertage ein. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin machte sich in den vergangenen Jahren vor allem als Erotikmodel und Reality-TV-Star einen Namen. Regelmäßig heizt sie ihren Fans im Netz mit freizügigen Schnappschüssen ein – so auch zu Weihnachten. Anlässlich der Feiertage ließ sich die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin nun etwas Besonderes einfallen: Micaela posierte gemeinsam mit Ginger Costello in sexy Dessous.

"Da ich ja zu Nikolaus im Promi Big Brother-Haus war und meine Stiefel nicht rausstellen konnte, werde ich es einfach heute machen", kommentierte die 39-Jährige die heißen Bilder von sich und der Partnerin von Bert Wollersheim (71). Auf den Fotos posiert die TV-Bekanntheit gemeinsam mit Ginger in roter Wäsche und Lackschuhen auf dem Bett. Verführerisch schauen sie dabei in die Kamera.

Bereits vor wenigen Tagen läutete Micaela schon die Weihnachtszeit ein. Das Model besuchte eine Weihnachtsfeier in einem Heidelberger Bordell. Micaela sah nicht nur umwerfend aus, sondern [...] backte fleißig Weihnachtsplätzchen für unsere rund 100 geladenen Gäste", schwärmte der Betreiber gegenüber Bild.

Instagram / micaela.schaefer.official Ginger Costello und Micaela Schäfer im Dezember 2022

Instagram / micaela.schaefer.official Ginger Costello und Micaela Schäfer, 2022

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, TV-Sternchen

