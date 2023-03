Katja Krasavice musste sieben Stunden notoperiert werden!

Mit Schönheits-OPs ist nicht zu spaßen! Vor mittlerweile fünf Jahren ließ die einstige YouTuberin Katja Krasavice (26) ihre Karriere als Webvideoproduzentin hinter sich. Heute ist die selbst ernannte Plastik-Barbie eine der erfolgreichsten deutschen Rapperinnen. Ihren Body setzt die gebürtige Leipzigerin gerne in Szene, denn sie hat dafür auch eine Menge Geld ausgegeben! Doch dieser Besuch beim Beauty-Doc endete kritisch – Katja musste sieben Stunden notoperiert werden!

In der am Sonntag erscheinenden Podcast-Folge von „Queen of Bitches” thematisiert Katja im Detail all ihre Schönheits-OPs. Bei ihrer ersten Brust-OP sei die Ärztin nicht so professionell vorgegangen und habe zu allem Übel Katjas Brustmuskel angeschnitten. "Das ist unnormal gefährlich", klärt die Influencerin auf. Bei ihrer zweiten Brustvergrößerung gab es starke Komplikationen, sodass aus einer einstündigen Operation eine siebenstündige Not-OP wurde. Aufgrund des Risses im Muskel hatte der Chirurg Schwierigkeiten und sie habe eine Menge Blut verloren. "Meine Mum dachte, dass ich das nicht überlebe", erzählt die Rapperin traurig.

Ganz zufrieden mit ihren Boobies ist die "Doggy"-Interpretin immer noch nicht. Sie träumt von einer erneuten OP, die ihre Brüste vollends perfektioniert. Wann sie diese durchzieht, weiß sie noch nicht genau. Außerdem hat Katja sich zweimal die Nase machen lassen, wo ebenfalls bei der ersten OP in Tschechien einiges verpfuscht worden war. Ihr Rat an ihre Fans ist, sich auf keinen Fall einer zu billigen OP zu unterziehen.

Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im Januar 2023

Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice am DSDS-Set

Anzeige

Getty Images Katja Krasavice im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de