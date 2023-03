Frau angegriffen? "Creed"-Star Jonathan Majors festgenommen!

Üble Schlagzeilen über Jonathan Majors (33)! Der Schauspieler erobert mit seinem Film "Creed III" eigentlich derzeit die Kinos. In dem Streifen spielt er an der Seite von Michael B. Jordan (36) den Ex-Knasti und Boxer Damian, der eine Karriere als Profi anstrebt. Doch nun soll der Hollywoodstar auch abseits des Filmsets die Hand erhoben haben: Jonathan wurde am Wochenende verhaftet, weil er eine Frau angegriffen haben soll.

Wie TMZ berichtet, sei es am Samstagmorgen in New York zu dem Vorfall gekommen. Gegen elf Uhr sei Jonathan in Manhattan nach einem Notruf festgenommen worden, weil er mutmaßlich eine Frau stranguliert und belästigt habe – das mutmaßliche Opfer habe sichtbare Verletzungen aufgewiesen. Die Frau, bei der es sich um Jonathans Freundin handeln soll, sei anschließend ins Krankenhaus gekommen, während der Schauspieler abgeführt worden sei.

Doch lange wurde Jonathan nicht festgehalten: Dem Onlinemagazin zufolge ist der 33-Jährige bereits wieder auf freiem Fuß. Ein Sprecher des US-Amerikaners erklärte zudem in einem Statement: "Er hat nichts falsch gemacht. Wir freuen uns darauf, das Ganze aufzuklären und seinen Namen reinzuwaschen!"

