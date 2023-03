Michelle Hunziker verbringt Mutter-Tochter-Tag mit Celeste

Sie genießt die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter. Michelle Hunziker (46) und Tomaso Trussardi (39) machten Anfang des Jahres 2022 ihre Trennung offiziell. Die ehemalige DSDS-Moderatorin und der Unternehmer gingen acht Jahre lang Seite an Seite durch Leben. Während ihrer Ehe bekam das Ex-Paar zwei Töchter: Sole (9) und ihre kleine Schwester Celeste (8). Mit Celeste verbrachte Michelle jetzt einen süßen Mutter-Tochter-Tag in Mailand!

Paparazzi-Bilder zeigen die beiden in einem Park in Mailand. Mit ihren Hunden spazierten sie durch die Natur der italienischen Stadt und genossen das schöne Wetter. Später gingen sie noch in die Stadt Klamotten shoppen. Es scheint, als hätten die beiden eine Menge Spaß gehabt. Für den Ausflug zeigte Michelle sich in einem legeren Look. Sie kombinierte eine enge schwarze Hose mit einem dunklen Cardigan. Darunter trug sie ein hochgeschlossenes weißes Shirt, passend zu ihrer weißen Handtasche. Ihre Tochter wählte ebenfalls eine schwarze Hose, zu der sie ein beiges Shirt und eine beige Collegejacke trug.

In wenigen Tagen wird Michelle sogar Oma sein! Ihre Tochter Aurora (26), aus der Ehe mit Eros Ramazzotti (59), steht kurz vor der Geburt ihres Kindes. Schon im April soll das Baby das Licht der Welt erblicken. Gegenüber der italienischen Zeitung Corriere della Sera schwärmte die 46-Jährige von ihrer baldigen Rolle: "Ich bin stolz darauf, eine so junge Oma sein zu können, denn dann kann ich mit meinem Enkel herumtollen!"

Anzeige

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker mit ihrer Tochter Celeste

Anzeige

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker mit ihrer Tochter Celeste

Anzeige

MEGA Michelle Hunziker mit Eros und Aurora Ramazzotti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de