Michelle Hunziker genießt Urlaub mit Kids und neuem Partner

Michelle Hunziker (48) genießt aktuell ihren Sommerurlaub auf der griechischen Insel Mykonos und sorgt dabei für ordentlich Gesprächsstoff. Mit von der Partie ist nicht nur der neue Mann an ihrer Seite, Nino Tronchetti Provera, sondern auch ihre Töchter Celeste, Sole und Aurora (28). Dass die Kinder ihren "Bonus-Papa", wie er bereits scherzhaft genannt wird, so schnell ins Herz geschlossen haben, überrascht bei Michelles herzlicher Art kaum. Neue Fotos, die Bild vorliegen, zeigen das verliebte Paar, wie es zwischen Sonnenbaden und Spaziergängen durch die malerischen Gassen von Mykonos sichtlich glücklich ist.

Bereits vor einigen Monaten sorgte die Verbindung der Moderatorin mit dem zehn Jahre älteren Finanzmanager für Schlagzeilen – erst recht nach gemeinsamen Auftritten in Mailand und Rom. Nino, der in Italien für sein Engagement im Bereich ökologischer Investments bekannt ist, könnte kaum besser in Michelles Leben passen. Gelassenheit, Lebenserfahrung und ein sicherer Umgang mit oft öffentlichem Interesse: Nino bringt all das mit. Der Schritt, den diesjährigen Familienurlaub gemeinsam zu verbringen, zeigt, wie ernst es zwischen den beiden ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass Michelle auf Wolke sieben schwebt. Bereits vor wenigen Wochen genoss das Paar einen romantischen Urlaub zu zweit, fernab der neugierigen Öffentlichkeit. Doch im Kreise ihrer Liebsten wirkt die dreifache Mutter noch ein Stück glücklicher. Michelle hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, wie wichtig ihrer Familie der Zusammenhalt ist, und mit Nino scheint dieses Lebensmotto perfekt ergänzt zu werden. Auch Nino selbst, der aus einer alteingesessenen italienischen Familie stammt, hat drei erwachsene Töchter, die ihm ebenfalls nahestehen sollen. Ob Mykonos wohl der Ort noch vieler gemeinsamer Erinnerungen wird?

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin

Getty Images Michelle Hunziker, Dezember 2023

Getty Images Michelle Hunziker im März 2024