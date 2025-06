Michelle Hunziker genießt Mädelsurlaub mit ihren Töchtern

Michelle Hunziker (48) genießt aktuell einen besonderen Mädelsurlaub an der Küste von Sardinien. Gemeinsam mit ihren beiden jüngsten Töchtern Sole (11) und Celeste verbringt die Moderatorin sonnige Tage am Strand von Porto Cervo, einem berühmten Hotspot für Prominente. Dort lässt sie das türkisfarbene Meer und den warmen Sand in vollen Zügen auf sich wirken, wie Fotos zeigen, die Bild vorliegen. Während sie mit den beiden Mädchen im Wasser schwimmt oder über den Strand spaziert, zeigt sie sich von ihrer entspannten Seite. Ihrer Rolle als fürsorgliche Mutter wird sie dabei weiterhin gerecht, indem sie mit den beiden Mädchen lacht, spielt und auch einmal als Packesel für ihre Jüngste einspringt.

Bereits vor dem Strandurlaub gab es einen besonderen Anlass zu feiern: Michelles jüngste Tochter Celeste beging ihre Erstkommunion. Im Kreise der Familie wurde dieses wichtige Ereignis mit Erinnerungsfotos festgehalten, bevor es für die drei Hunziker-Girls in den Urlaub ging, wo Mutter und Töchter nun die gemeinsame Zeit sichtlich genießen. Wie Bild berichtete, liest die Powermama ihren Kindern jeden Wunsch von den Augen ab und sorgt mit gesunden Snacks auf der Sonnenliege für das leibliche Wohl. Die Familie schätzt diese Auszeit besonders, zumal Michelle alle Zeit ihrer Rolle als Mutter widmen kann – etwas, das ihr augenscheinlich viel Freude bereitet.

Die charismatische Moderatorin ist bekannt dafür, ihre Familie trotz der Turbulenzen des Lebens immer an die erste Stelle zu setzen. Ihre älteste Tochter Aurora (28) stammt aus der Ehe mit Sänger Eros Ramazzotti (61), während Sole und Celeste die Kinder aus ihrer späteren Ehe mit Tomaso Trussardi (42) sind. Michelle besteht auf einer ausgewogenen Mischung aus Karriere, Selbstfürsorge und der Aufrechterhaltung einer harmonischen Verbindung zu ihren Kindern. Mit ihren regelmäßigen Fitness-Aktivitäten, die von Karate bis Krafttraining reichen, hält sie sich fit – eine Lebenseinstellung, von der wohl auch ihre Töchter profitieren.

Getty Images Michelle Hunziker im September 2024

MEGA Michelle Hunziker mit ihrer Tochter Celeste, im Juni 2024

