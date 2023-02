"Bin stolz": Michelle Hunziker freut sich auf ihre Oma-Rolle

Michelle Hunziker (46) kann es kaum noch erwarten. Im September des vergangenen Jahres gab ihre Tochter Aurora Ramazzotti (26) bekannt, dass sie und ihr Partner Goffredo Cerza ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Schon im April soll das erste Enkelkind der Moderatorin auf die Welt kommen. Wie Michelle jetzt verriet, freue sie sich sehr darüber, so jung schon eine Oma zu sein.

"Ich bin stolz darauf, eine so junge Oma sein zu können, denn dann kann ich mit meinem Enkel herumtollen", schwärmte die 46-Jährige in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera. So plane sie unter anderem mit ihrem Enkelkind Ski zu fahren und Sport zu treiben. "Ich habe noch so viel Energie", betonte die dreifache Mutter.

Doch ihr junges Alter mache die Situation für sie auch ein wenig "seltsam", denn Michelle und ihre Tochter Aurora trennen nur 19 Jahre. "Ich erlebe ihre Schwangerschaft mit einer unglaublichen Intensität, es ist wie eine vierte Mutterschaft", erklärte die einstige Wetten, dass..?-Moderatorin.

