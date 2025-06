Jetzt offiziell? Michelle Hunziker turtelt mit diesem Mann

Wie es aussieht, schwebt Michelle Hunziker (48) wieder auf Wolke sieben! Die Moderatorin wurde vor wenigen Tagen im belebten Zentrum von Mailand mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet. Fotos, die Bild vorliegen, zeigen die Schauspielerin und ihren vermeintlich neuen Partner Hand in Hand durch die Straßen schlendern. Dabei tauschten die beiden auch Zärtlichkeiten aus und ließen fast keinen Zweifel daran, dass sie schwer verliebt zu sein scheinen. Der Mann an Michelles Seite ist kein Unbekannter: Es handelt sich um den italienischen Unternehmer Nino Tronchetti Provera.

Nino entstammt einer der bekanntesten Familien Italiens und führt ein milliardenschweres Investmentunternehmen, das auf Nachhaltigkeit setzt. Der Manager, der selbst Vater von drei Kindern ist und geschieden wurde, scheint Michelles Herz erobert zu haben. Die ersten Gerüchte über den Kontakt der beiden kamen bereits im Februar dieses Jahres auf, als sie zusammen ein Abendessen in Mailand genossen. Was damals noch nach einer bloßen Bekanntschaft oder einer geschäftlichen Verbindung aussah, scheint sich nun zur großen Liebe entwickelt zu haben.

Schon vor wenigen Tagen heizte ein Interview zu Michelles Beziehungsstatus die Liebesgerüchte ordentlich an. Als sie in einem Gespräch von Gala gefragt wurde, ob sie nach wie vor Single sei, antwortete die 48-Jährige verlegen: "Ja, immer noch. Ich weiß nicht, wie lange noch. Aber ja, jetzt. Für die Öffentlichkeit bin ich noch Single." Es scheint also nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis sich Michelle auch persönlich zu der neuen Liebe in ihrem Leben bekennt.

Getty Images Michelle Hunziker, Dezember 2023

Getty Images Michelle Hunziker auf der Berlin Fashion Week 2025

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin