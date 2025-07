Michelle Hunziker turtelt mit ihrem Neuen auf Luxusjacht

Michelle Hunziker (48) verbringt diesen Sommer auf Wolke sieben. Schon seit Längerem wird vermutet, dass die Moderatorin wieder vergeben ist. Der Mann an ihrer Seite: Nino Tronchetti Provera. Zuletzt genossen sie ihre Zweisamkeit – allein auf einer Jacht im Tyrrhenischen Meer. Auf Schnappschüssen, die Bild veröffentlicht, turteln das Model und der Unternehmer gemeinsam im Wasser, schnorcheln zusammen und genießen ein Sonnenbad an Deck.

Auch wenn ihre Beziehung anscheinend noch nicht offiziell ist, scheint es dennoch etwas Ernsthaftes zu bedeuten. Denn wie das Blatt erfahren haben will, durfte Nino bereits Michelles älteste Tochter Aurora (28) kennenlernen. Laut Bild besuchten sie am vergangenen Wochenende gemeinsam ein Konzert in Rom – und auch da sollen die Turteltauben ein verliebtes Paar abgegeben haben. So tauschten sie wohl immer wieder Zärtlichkeiten und den ein oder anderen Kuss aus.

Ihre neue Beziehung möchte die Wetten, dass..?-Berühmtheit wohl vorerst in Ruhe genießen. Obwohl die Bilder für sich sprechen, erklärte Michelle kürzlich in einem Interview mit Gala, dass sie nach wie vor glücklicher Single sei. "Ja, immer noch. Ich weiß nicht, wie lange noch. Aber ja, jetzt. Für die Öffentlichkeit bin ich noch Single." Sie habe aus der Vergangenheit gelernt und sorge nun dafür, dass es "erstmal drei Monate keine Schlagzeilen gibt", wenn sie einen Mann kennenlerne.

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Moderatorin

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Juni 2025