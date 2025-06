Michelle Hunziker ist "für die Öffentlichkeit noch Single"

Gibt es einen neuen Mann in Michelle Hunzikers (48) Leben? In einem Interview mit Gala erklärt die Moderatorin auf die Frage, ob sie Single sei: "Ja, immer noch. Ich weiß nicht, wie lange noch. Aber ja, jetzt. Für die Öffentlichkeit bin ich noch Single." Hört sich ganz so an, als ob sie momentan mit jemandem anbändelt, es aber noch nicht spruchreif sei. Weitere Details dazu wollte sie allerdings erst einmal nicht preisgeben. Sie habe aber im Laufe ihrer Karriere gelernt, dass man seine Beziehungen erst mal geheim halten und privat genießen sollte: "Es gibt ja Leute, die diskret sind und das nicht lieben, und deswegen habe ich jetzt gelernt, dass es erst mal drei Monate keine Schlagzeilen gibt, wenn ich einen Mann kennenlerne."

Michelles Liebesleben bleibt ein Thema, das immer wieder Schlagzeilen macht. Für die TV-Bekanntheit gehört diese Aufmerksamkeit zu ihrer Karriere dazu. Sie gesteht, dass sie inzwischen gelernt habe, den Paparazzi geschickt auszuweichen. "Die Paparazzi sagen mittlerweile zu mir: 'Du bist richtig gut geworden'", erklärt sie schmunzelnd gegenüber dem Magazin. Sollte es aktuell also tatsächlich jemanden geben, den die 48-Jährige kennenlernt, weiß Michelle genau, wie sie ihn geschickt versteckt.

Doch wer könnte der mutmaßliche neue Lover sein? Laut Bild sollen gleich vier wohlhabende Männer Interesse an ihr haben! Alvise Rigo, ein Armani-Model, oder auch der Unternehmer Nino Tronchetti Provera gehörten zu den Herren, mit denen Michelle zuletzt gesehen wurde. Mit Alvise sei die Schauspielerin im Skiurlaub in St. Moritz gewesen, kurz darauf genoss sie ein Dinner mit Nino in Mailand. Aber auch mit dem Öl-Baron Brachetti Peretti und Stefano Rosso, Sohn von Mode-Mogul Renzo Rosso, schien sie ein paar Dates gehabt zu haben.

Getty Images Michelle Hunziker auf der Berlin Fashion Week 2025

Getty Images Michelle Hunziker, Oktober 2024 in Rom

Getty Images Michelle Hunziker im September 2024