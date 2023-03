Stéphanie von Luxemburg ist zum zweiten Mal Mama geworden!

Süße Nachrichten aus dem luxemburgischen Herzogtum! Seit 2020 sind der Erbgroßherzog Guillaume (41) und seine Ehefrau Stéphanie (39) stolze Eltern des kleinen Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume. Die Geburt war für die Royals allerdings nicht einfach, denn ihr Kleiner musste per Kaiserschnitt geholt werden. Im vergangenen September verrieten sie dann, dass sie ein weiteres Kind erwarten. Nun ist der royale Sprössling auch schon geboren!

Das verkündete das Erberzogspaar auf Instagram: "Der Erbgroßherzog und die Erbgroßherzogin sind glücklich und stolz, die Geburt ihres Kindes mitzuteilen. Das Baby wurde heute am 27. März 2023 um 10.04 Uhr in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg geboren." Auch mit weiteren Details hielten sich Stéphanie und Guillaume nicht zurück: Es handelt sich bei der Nummer drei der Thronfolge um einen kleinen Prinz, der auf den Namen François Henri Luis Marie Guillaume hört. "Er wiegt 3.575 kg und ist 53 cm groß. Sowohl die Prinzessin als auch das Baby sind wohlauf. Die glücklichen Eltern und Prinz Charles freuen sich, Ihnen Prinz François vorstellen zu können", heißt es weiter.

Vermutlich war auch Guillaume während der Geburt wieder an der Seite seiner Liebsten gewesen – immerhin hatte er nach der Entbindung seines ersten Sohnes trotz der Umstände sehr von dem Moment geschwärmt."Die Möglichkeit zu haben, das Kind zu begrüßen, das im Leben ankommt, Eltern zu sein, das ist die magischste Sache, die ein Paar erleben kann", hatte er sich gefreut.

Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Guillaume und Stéphanie von Luxemburg

Erbgroßherzogin Stéphanie von Luxemburg, ihr Mann Guillaume und ihr Sohn Prinz Charles von Luxemburg

Stéphanie von Luxemburg, Juni 2018

