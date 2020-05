Babyupdate aus Luxemburg! Am vergangenen Sonntag kam der erste Sprössling von Erbgroßherzog Guillaume von Luxemburg (38) und seiner Frau Stéphanie von Luxemburg (36) zur Welt – nun durfte die frischgebackene Mutter das Krankenhaus auch schon wieder verlassen. Zusammen mit seinen Eltern bestritt der kleine Royal seinen ersten öffentlichen Auftritt: Dabei entstanden auch die neuesten Aufnahmen von dem süßen Charles Jean Philippe Joseph Marie!

In einem weißen Plisseekleid und mit Mundschutz präsentierte Prinzessin Stéphanie stolz ihren neugeborenen Sohn, der in eine cremefarbene Decke gewickelt war. Von der Großherzogin-Charlotte-Entbindungsklinik ging es für die Familie dann direkt nach Hause auf Schloss Fischbach, wie sie auf dem Instagram-Profil des Adelshauses mitteilten. Noch am Sonntag erklärte Prinz Guillaume in einer Videobotschaft, wie glücklich er und seine Gattin sind, endlich ihren Nachwuchs in den Armen halten zu dürfen: "Ein Kind zu begrüßen, das plötzlich Teil deines Lebens ist, ist das Magischste der Welt."

Bereits kurz nach der Geburt verkündete das Königspaar die ersten Details zu ihrem Söhnchen. "Das Kind wiegt 3.190 Kilogramm und ist 50 Zentimeter groß", offenbarte der Palast auf Twitter.

Anzeige

Getty Images Stéphanie von Luxemburg im Juni 2017

Anzeige

Getty Images Erbgroßherzogin Stéphanie von Luxemburg und Erbgroßherzog Guillaume in Luxemburg

Anzeige

Getty Images Stéphanie und Guillaume von Luxemburg bei ihrer Hochzeit im Oktober 2012

Seid ihr gespannt auf noch mehr Babyfotos von dem Mini-Royal? Ja, er ist so süß! Nicht wirklich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de