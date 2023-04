Prinz François Henri: Das ist Luxemburgs royaler Nachwuchs!

Ein zweiter Prinz für die luxemburgischen Royals! Im Mai 2020 hatten Stéphanie (39) und Guillaume von Luxemburg (41) ihren ersten Sohn Charles Jean Philippe auf der Welt begrüßt. Im vergangenen Jahr verkündete das Paar dann überglücklich, dass es ein weiteres Baby erwartet. Nun ist der kleine François Henri Luis Marie Guillaume da – und es gibt bereits erste Schnappschüsse von Stéphanie und Guillaumes zweitem Sohn!

Nur wenige Tage nach der Geburt des jüngsten royalen Sprösslings wurden nun auf der offiziellen Instagram-Seite des Herzogtums die ersten Fotos des kleinen Prinzen geteilt. "Der Erbgroßherzog und die Erbgroßherzogin freuen sich sehr, Ihnen die ersten Fotos von Prinz François zu zeigen", heißt es unter dem Posting. Total stolz posieren die frischgebackenen zweifachen Eltern mit ihrem Baby – Stéphanie gibt dem Jungen dabei ganz verliebt einen Kuss auf das Köpfchen. Auf weiteren Aufnahmen schaut der Kleine ganz aufmerksam in die Kamera und trägt dabei einen weißen Strampelanzug.

Der kleine François war erst Anfang dieser Woche auf die Welt gekommen. Schon kurz nach der Geburt hatte das erbgroßherzogliches Paar Details zu ihrem neusten Familienzuwachs preisgegeben: "Das Baby wurde heute, am 27. März 2023, um 10.04 Uhr in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg geboren. [...] Er wiegt 3.575 kg und ist 53 cm groß."

Anzeige

StudioByC / Céline Maia François Henri Luis Marie Guillaume im März 2023

Anzeige

Instagram / courgrandducale Guillaume von Luxemburg, Erbgroßherzogin Stéphanie von Luxemburg und ihr Sohn Charles

Anzeige

Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Stéphanie, Charles und Guillaume von Luxemburg im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de