Neue Fotos: So groß sind Stéphanie von Luxemburgs Söhne!

Stéphanie von Luxemburg (39) lässt die Welt an ihrem Familienglück teilhaben! Im Mai 2020 hatten sie und ihr Ehemann Guillaume von Luxemburg (42) ihren ersten Sohn Charles Jean Philippe begrüßt. Rund drei Jahre später wurde die Familie der Royals noch größer: Im März erblickte der kleine François Henri Luis Marie das Licht der Welt. Nun gibt es neue, zuckersüße Schnappschüsse von Stéphanies ganzem Stolz!

Am vergangenen Wochenende besuchten die luxemburgischen Royals die Biennale des Kunsthandwerks. Wie auf Schnappschüssen auf der Instagram-Seite des Herzogtums zu sehen ist, waren auch die zwei jüngsten Mitglieder, Charles und François, mit von der Partie – und sie sind ganz schön groß geworden! Ein paar Fotos zeigen, wie der Dreijährige neugierig das Museum erkundet, von seiner Mama etwas gezeigt bekommt oder auf den Schultern seines Papas sitzt. Auf einigen Aufnahmen ist auch sein kleiner Bruder zu sehen, der auf dem Arm seiner Oma Maria Teresa (67) fröhlich in die Kamera lächelt.

Die Fans freuen sich total über diesen privaten Einblick. "Prinz Charles und Prinz François sind so süß" und "Was für eine schöne Familie", lauten beispielsweise zwei Kommentare. Ein weiterer User merkt an: "Prinz François sieht aus wie sein Großvater, der Großherzog."

Instagram / courgrandducale François Henri Luis Marie von Luxemburg

Cour grand-ducale Luxembourg Charles Jean Phillippe von Luxemburg

Instagram / courgrandducale Maria Teresa von Luxemburg mit ihrem Enkel Charles

