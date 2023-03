Nach "Liebe macht blind"-Drama: Raven Ross ist neu verliebt

Raven Ross scheint wieder happy zu sein! Die Pilates-Lehrerin suchte in der vorletzten Staffel von Liebe macht blind nach ihrer großen Liebe – und verlobte sich in der Show mit Sikiru Alagbada, kurz SK. Der ließ sie jedoch am Altar stehen und auch Annäherungsversuche nach den Dreharbeiten scheiterten. Nun hat die Beauty ihr Glück jedoch gefunden: Raven zeigt ihren neuen Freund!

Auf Instagram teilt die 30-Jährige ein paar Schnappschüsse ihres Trips nach Philadelphia – und auf ein Bild schlich sich ihr neuer Freund: Im Sonnenschein strahlt Raven, während ihr Freund hinter ihr steht. Er ist jedoch auf Anonymität bedacht: Neben Cap und Sonnenbrille hält er sich zusätzlich noch die Hände vor das Gesicht, sodass er nicht erkannt werden kann. Ihre Fans sind von dem Soft-Launch ganz begeistert: "Ich kann sein Gesicht nicht sehen, aber ich weiß, dass er gut aussieht!", kommentiert etwa eine Userin.

Schon vor wenigen Wochen hatte Raven gegenüber People angedeutet, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. "Der Typ, mit dem ich jetzt zusammen bin, hat mir eine Nachricht auf Instagram geschickt. Es ist relativ neu. Aber es läuft gut, also klopf auf Holz", hatte sie im Februar verraten.

Sara Mally/Netflix SK und Raven, "Liebe macht blind"-Stars

Instagram / pilatesbodyraven Raven Ross mit ihrem neuen Freund

Sara Mally/Netflix Raven Ross, "Liebe macht blind"-Teilnehmerin

